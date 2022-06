OĽANO bude pri voľbe šéfa RTVS podporovať Ľ. Machaja

Bratislava 28. júna (TASR) - Hnutie OĽANO bude pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS v Národnej rade (NR) SR podporovať Ľuboša Machaja. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali šéfa RTVS voliť na aktuálnej 66. schôdzi. Voľba by sa mohla konať už v stredu (29. 6.) po 11.00 h, ak sa návrh stihne dovtedy prerokovať. Pre TASR to povedal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO).



"Pevne verím, že sa nám podarí zvoliť nového riaditeľa RTVS tak, aby sme televíziu posunuli tam, kde si zaslúži byť," uviedol Šipoš. Verí tiež, že koaliční partneri rovnako zahlasujú za tohto kandidáta. Ozrejmil, že k rozhodnutiu hnutie dospelo po rokovaní poslaneckého klubu s predsedníctvom hnutia.



Poslanci majú vyberať z ôsmich kandidátov. Okrem Machaja sú nimi Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman, Daniel Živica. SaS už avizovala podporu Búzovi.