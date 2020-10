OĽANO chce do pol roka predložiť návrh hmotnej zodpovednosti politikov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Hnutie OĽANO chce počas pol roka predložiť poslanecký návrh legislatívy, ktorou by sa zaviedla hmotná zodpovednosť politikov. Koaličný partner SaS si myslí, že nástroje na kontrolu majetku politikov už existujú v Trestnom zákone. Rezort spravodlivosti tvrdí, že zmenu zákona nepripravuje.



"Aktuálne pracujeme na poslaneckom návrhu zákona, ktorý sa konzultuje aj s príslušnými ministerstvami, osobitne s ministerstvom vnútra. Takýto legislatívny návrh by mal byť predložený poslancami hnutia OĽANO čo najskôr, odhadujem, že v priebehu najbližšieho pol roka," povedal pre TASR predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Hnutie podľa jeho slov v predchádzajúcich volebných obdobiach takýto legislatívny návrh v parlamente opakovane predkladalo.



Hmotná zodpovednosť funkcionárov hovorí o nekvalifikovanom spôsobe nakladania s financiami či majetkom štátu. "Zlepšovať výkon polície, prokuratúry a súdov je nevyhnutné. Nerieši to však problém verejného funkcionára, ktorý síce nespáchal trestný čin, ale nekvalifikovaným spôsobom nakladal s finančnými prostriedkami alebo majetkom štátu, verejnej správy či samosprávy a spôsobil tým škodu," priblížil Vetrák.



SaS opakovane hovorí, že hmotnú zodpovednosť na Slovensku máme. "Nástroje na kontrolu majetku a trestania politikov už existujú v Trestnom zákone. Problém bol však v ich reálnom aplikovaní orgánmi činnými v trestnom konaní. Po voľbách má však polícia voľné ruky a môže slobodne konať. Ak by tento návrh zákona mal prísť do parlamentu, určite bude o ňom najskôr diskusia na koaličnej rade," uviedol pre TASR hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Ministerstvo spravodlivosti nemá takúto legislatívnu iniciatívu v pláne legislatívnych úloh," odpovedal Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti na otázku, kedy by mohol byť predložený návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Ako jednu z priorít si stanovil túto tému aj predošlý vládny kabinet. Vtedy mal návrh predložiť rezort spravodlivosti.



Ešte v júni premiér Igor Matovič (OĽANO) predpokladal, že návrh by sa mohol predložiť na jeseň. Zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Kabinet sľúbil, že zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.