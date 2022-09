OĽANO chce so SaS rokovať, M. Šipoš kritizoval obštrukciu

Prečítajte si aj: SaS chce o dôležitých bodoch rokovať na mimoriadnej schôdzi



Bratislava 14. septembra (TASR) - Hnutie OĽANO je pripravené so stranou SaS rokovať aj ihneď. Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Nerozumie vyhláseniam SaS, že sa nesnažili rokovať. Tvrdí, že ich požiadal o spoluprácu a stretnutie ešte v utorok (13. 9.). Šéf SaS Richard Sulík mu napokon podľa jeho slov potvrdil, že budú rokovať.Šipoš kritizoval opozíciu, ako aj poslancov za SaS, že sa v stredu rozhodli nepracovať a obštrukciami paralyzovať parlament, hoci sedeli v pléne.povedal Šipoš na stredajšej tlačovej konferencii. S SaS nakoniec majú rokovať.doplnil. Ľudia podľa neho nemôžu byť rukojemníkmi opozície, a to najmä v čase, keď treba schváliť pomoc.Parlament sa má najbližšie pokúsiť otvoriť schôdzu v utorok 20. septembra. Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) povedal, že piatkové (16. 9.) voľno predniesol na poslaneckom grémiu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a nikto nenamietal.Šipoš nemá informácie o tom, že by sa chceli poslanci OĽANO podpísať pod návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). V najbližších dňoch budú podľa neho predsedovia strán informovať o tom, či bude nová koaličná zmluva alebo sa pripraví len jej dodatok. Noví štátni tajomníci by podľa Šipoša mali byť odborníci. Kľúčové je podľa neho sadnúť si s SaS a na rovinu si povedať, na ktoré pozície majú nárok. Pri predsedoch výborov je podľa neho obrovský nepomer. V prvom rade sa musia podľa Grendela dohodnúť na otvorení schôdze.Obštrukciu poslancov kritizuje aj šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.skonštatovala v stanovisku.