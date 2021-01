OĽANO dostalo pokutu pre porušenie ochrany osobných údajov

Bratislava 20. januára (TASR) - Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR uložil hnutiu OĽANO pokutu za porušenie ochrany osobných údajov. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, vládne hnutie sa odvolalo. Výšku pokuty či konkrétne porušenia zatiaľ úrad ani OĽANO špecifikovať nechceli. Upozornil na to portál Trend, podľa neho pokuta súvisí s internetovou anketou o programe hnutia v prípade vstupu do vlády z februára minulého roka.



"Úrad v prvostupňovom rozhodnutí konštatoval niektoré porušenia ochrany osobných údajov a tiež bola uložená pokuta, nakoľko však prevádzkovateľ podal proti tomuto rozhodnutiu rozklad (odvolal sa), o ktorom sa ešte len bude rozhodovať, teda rozhodnutie nie je právoplatné, nebude sa úrad k veci bližšie vyjadrovať, ani uvádzať konkrétne detaily, ani výšku pokuty, a to až do právoplatného skončenia konania," uviedla pre TASR Lucia Bezáková z odboru právnych služieb úradu.



OĽANO podľa slov Petra Dojčana z jeho mediálneho tímu rešpektuje a dodržiava právo občanov na ochranu osobných údajov. "Rovnako rešpektujeme nezávislosť a rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov. Keďže v tomto prípade rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, nejde o ukončený proces, a z toho dôvodu ho nebudeme komentovať," dodal.