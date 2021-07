OĽANO: Fico a Pellegrini nemajú právo komentovať konanie inštitúcií

Bratislava 14. júla (TASR) - Expremiéri Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD) nemajú morálne právo komentovať konanie štátnych inštitúcií vzhľadom na spúšť a rozvrat, ktorý po sebe zanechali. Vyhlásilo to OĽANO v reakcii na kritiku opozície k nákupu antigénových testov od trnavskej firmy, procesu ich obstarania Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR), v súvislosti s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na otázky o procese obstarávania testov musí podľa OĽANO odpovedať SaS a jej minister hospodárstva Richard Sulík. Sme rodina hovorí o pokuse opozície zakryť vlastné kauzy. Strana Za ľudí zas odporúča Ficovi obrátiť sa na kompetentné orgány s oznámením o porušení zákona.



"Ficove a Pellegriniho bludy o prepojeniach s danou firmou komentovať nebudeme, keďže tieto tvrdenia jednoznačne vyvrátil aj ÚVO. To, že úrad zistil určité nedostatky, je dôkazom funkčnosti a nezávislosti kontrolných inštitúcií a dôkazom toho, že sa skončila éra chránených 'našich ľudí'," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Hnutie zdôraznilo, že presadzuje princíp "padni komu padni". "Je na Sulíkovi a jeho nominantoch v SŠHR, aby uvedené zistenia ÚVO zobrali do úvahy a zjednali nápravu," dodalo.



Sme rodina na vyjadrenia opozície reagovalo tým, že tieto záležitosti už boli riešené a zo strany dotknutých aj vysvetlené. "Myslíme si, že to je len zúfalý pokus tejto opozície, aby odviedla pozornosť od svojich vlastných káuz," namieta hnutie.



Strana Za ľudí skonštatovala, že predmetné odborné činnosti nie sú v jej gescii strany a nemá o nich žiadne informácie. "Ak má Fico pocit, že bol porušený zákon, je jeho povinnosťou obrátiť sa na orgány na to určené," poznamenala.



Opozícia v stredu opätovne kritizovala nákupy antigénových testov od trnavskej firmy Eurolab Lambda. Pellegrini vyzval na odchod z funkcií predsedu SŠHR Jána Rudolfa aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Smer-SD sa zas dožaduje účtovníctva spomínanej firmy. Hovorí o podozreniach, že vláda nenakúpila testy priamo od juhokórejskej firmy, od ktorej ich kupovala trnavská firma, len preto, lebo by sa pritom "nenabalila". Fico zdôraznil napojenie vedenia trnavskej firmy na predstaviteľov vlády Matoviča a Sulíka.



Opozícia argumentovala tým, že SŠHR mala podľa rozhodnutia ÚVO pri nákupe testov postupovať v rozpore so zákonom, konkrétne princípom transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. SŠHR so zistením nesúhlasí. Jej predseda vysvetli, že porušenie ÚVO nekonštatoval pri nákupe od trnavskej firmy, ale pri zmluve s inou firmou. SŠHR sa s tým však nestotožnila a odvolala sa. Rozhodnutie úradu nie je právoplatné, v odvolacom konaní bude rozhodovať Rada ÚVO.