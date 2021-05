OĽANO: Informácie, ktoré zazneli v pléne, sú výsledkom vlád Smeru-SD

Bratislava 26. mája (TASR) - Všetky závažné informácie, ktoré zazneli v pléne Národnej rady (NR) SR počas stredajšej mimoriadnej schôdze, sú výsledkom 12-ročného pôsobenia vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Vyhlásil to poslanec György Gyimesi (OĽANO). Súčasný kabinet podľa neho po zistení závažných informácií koná otvorene, nezametá ich pod koberec. Dodal, že nie všetky informácie sa týkajú výlučne vlády Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera (obaja OĽANO). "Je to aj záležitosť bývalej vlády," skonštatoval.



Vlády Pellegriniho a Fica podľa OĽANO spôsobili, že sa mafia etablovala nielen na najvyšších poschodiach politiky, ale aj na úrovni polície či prokuratúry. "Táto vláda je iná v tom, že ak sú takéto podozrenia, zmanipulovania výpovedí alebo trestné stíhania, táto vláda ich automaticky rieši, rieši ich otvorenie, neskrýva ich a je za to, aby sa tieto podozrenia čo najskôr vyvrátili," povedal na brífingu v parlamente Gyimesi. Dodal, že je to v príkrom rozpore s tým, čo robili predošlé vlády, "pretože nie je možné, aby SIS nikdy nemala vedomosť o pôsobení Norberta B. alebo Mariana K".



Špičky štátu sa podľa poslanca Kristiána Čekovského (OĽANO) nestretli preto, aby páchali trestnú činnosť, ale rozprávali sa o podozreniach, ktoré by mohli viesť k mareniu spravodlivosti, a práve tomu sa snažia zabrániť.







Poslanec Jozef Pročko (OĽANO) uviedol, že za rok sa nedá vymeniť "všetko zlo, ktoré tu predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho a Roberta Fica nastolila". "Okresní policajní riaditelia, krajskí vyšetrovatelia, sudcovia, tí všetci boli pod vládou Roberta Fica. Veľmi veľa ľudí v štátnej správe je stále veľmi zaviazaných Robertovi Ficovi. Takýchto ľudí chce dať koalícia preč, ale zákonným spôsobom. To, čo dnes predvádza v parlamente 'SmeroHlas', je len dôkaz toho že koalícia to robí dobre," doplnil.



Parlament v stredu od rána rokuje v neverejnom režime na mimoriadnej schôdzi, ktorú inicioval Smer-SD. Chcel, aby premiér vysvetlil obsah stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS zo 17. mája.



Pellegrini vyzval premiéra a jeho kabinet na demisiu pre schôdzku v SIS. Ústavní činitelia podľa neho pravdepodobne zavádzali o obsahu schôdzky. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) mal informovať poslancov o správe, ktorá má potvrdzovať existenciu pracovnej skupiny ovplyvňujúcu konania v trestných veciach. Smer-SD chce pre tieto informácie iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu.