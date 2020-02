OĽaNO kritizuje pôsobenie SNS v rezorte obrany

Bratislava 3. februára (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO kritizuje pôsobenie SNS a jej ministra v rezorte obrany. Poslanec Národnej rady (NR) SR Eduard Heger a analytici Jaroslav Naď a Juraj Krúpa (všetci OĽaNO) hovoria o chaose a nesystémovosti, ale aj o zneužívaní štátnej moci. Ministrovi vyčítajú, že hoci sa do obrany investuje stále viac financií, nedokázal "pretaviť peniaze do kvality ozbrojených síl". Vyhlásili to na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorá mala byť reakciou na minulotýždňové vyhlásenia predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka a ministra obrany Petra Gajdoša (SNS).



"Každý jeden projekt, ktorý bol chystaný, bol netransparentný, Úrad pre verejné obstarávanie ho buď zrušil, alebo dal pokuty," zdôraznil Naď. Pripomenul napríklad neúspešné obstarávania armádnych vozidiel. Poukázal aj na nákup stíhačiek F-16, ktorých potenciál podľa neho nie je možné na Slovensku využiť. Navyše majú byť v rozpore so záväzkom ministerstva zamerať sa pri modernizácii na pozemné sily.



Naď vyhlásil, že nikto vrátane OĽaNO nechce mať na Slovensku žiadne americké základne. Povedal to v súvislosti s odmietnutými investíciami USA do slovenských armádnych letísk. Tvrdí však, že treba využiť všetky možné zahraničné fondy na ušetrenie peňazí občanov SR. Kritizoval tiež stav naplnenosti vojska. Upozornil aj na niekoľkotisícové odmeny pre zamestnancov rezortu či plat vodiča generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý dosahuje podľa neho v priemere 4498 eur za mesiac.



Naď kritizoval tiež to, že SNS bránila schváleniu strategických dokumentov - obrannej a bezpečnostnej stratégie - v parlamente. Dlhodobý plán rozvoja obrany je podľa neho spracovaný nekvalitne. Nepáči sa mu ani utajovanie niektorých dokumentov či spochybňovanie spojencov.



Podľa Krúpu sa nezlepšila ani úroveň infraštruktúry. Hovorí napríklad o chýbajúcej strategickej komunikácii či slabej účasti na konferenciách. Heger upozornil aj na zlyhania vo Vojenskom spravodajstve.



Predseda parlamentu a SNS Danko a minister Gajdoš na piatkovej (31. 1.) tlačovej konferencii hovorili o tom, prečo odmietol rezort obrany americké investície do armádnych letísk. Danko reagoval aj na kritiku nákupu amerických stíhačiek F-16. Informovali tiež o zvyšovaní platov vojakov na základe novely, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára.