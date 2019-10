OĽaNO mení stanovy a počet členov,podľa Matoviča ostávajú neštandardní

Bratislava 31. októbra (TASR) - Hnutie OĽaNO vo štvrtok podáva návrh nových stanov na Ministerstvo vnútra (MV) SR. Pre TASR to povedal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa jeho slov naďalej ostávajú neštandardným hnutím.



"Dnes podávame návrh nových stanov na ministerstvo vnútra. Na odľahčenie môžem prezradiť, že počet členov nášho hnutia za posledné dni vzrástol o niekoľko stoviek percent. Prijali sme za členov ľudí, ktorí dlhé roky de facto členmi hnutia boli, len na to nemali papier," povedal pre TASR Matovič. Dodal, že sú to ľudia, ktorí dlhé roky hnutiu pomáhali v boji s mafiou.



Koľko členov v súčasnosti hnutie má, Matovič zatiaľ nepovedal. V súvislosti s kandidátkou skonštatoval, že bude naďalej na jej konci. "Budem takto opäť skladať účty svojim voličom a myslím si, že je to takto správne," vysvetlil. Nechcel však povedať konkrétne informácie k novým štruktúram hnutia.



Na otázku, či sa tak OĽaNO stáva štandardnou politickou stranou, odpovedal Matovič, že budú naďalej "neštandardom". "U nás sa tou zmenou nič nemení, obsadenie ostáva, každý robí tú istú prácu, ktorú robil doteraz, len teraz bude mať na to navyše v ruke papier," dodal.



Hnutie OĽaNO malo dlhodobo len štyroch členov. Po tom, ako vstúpi do platnosti nová právna úprava, musia mať však politické strany a hnutia stanovené orgány a štruktúry, teda predsedu a podpredsedov. Z novely zákona o politických stranách vyplýva, že by mala mať strana vzhľadom na počty členov v jednotlivých orgánoch najmenej 45 členov alebo dvojnásobok počtu miest volebnej kandidátky.