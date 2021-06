OĽANO: Miesto odvolávania Matoviča by mal Hlas-SD vyzývať na očkovanie

Bratislava 23. júna (TASR) - Hnutie OĽANO by privítalo, keby sa predstavitelia mimoparlamentnej strany Hlas-SD namiesto "lacných a zbabelých hier" radšej venovali výzvam na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 "a prestali tak hazardovať so zdravím a životmi obyvateľov". Hnutie to uviedlo v reakcii na to, že nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v Hlase-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by chceli odvolávať expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Dôvodom je "blamáž" v súvislosti s tým, že Slovensko má predať alebo darovať 160.000 dávok vakcíny Sputnik V.



Hnutie tiež uviedlo, že Matovič od začiatku bojoval s pandémiou a snažil sa občanom zabezpečiť čo najviac prístupných vakcín. Dodalo, že líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini či jeho kolega exminister zdravotníctva Richard Raši v rámci zdravotníctva zahladzovali korupčné schémy.



"Strana Smer a jeho Hlas okrem iného za sebou zanechali obrovský investičný dlh nemocníc, nízku efektivitu poskytovania zdravotníckych služieb a doslova zdecimovaný stav zdravotných sestier. Súčasná vláda tak bojuje nielen s pandémiou, ale aj chaosom a rozvratom, ktorý po sebe títo ľudia v zdravotníctve zanechali," doplnilo hnutie v stanovisku, ktoré TASR poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



Raši v súvislosti s plánovaným odvolávaním Matoviča uviedol, že ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma.



O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálnych dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14.214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb.