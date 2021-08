OĽANO: Napriek výhradám si myslíme, že očkovacia lotéria je úspešná

Bratislava 18. augusta (TASR) - Napriek mnohým výhradám technického prevedenia televíznej súťaže si koaličné OĽANO myslí, že projekt očkovacej lotérie je úspešný, o čom hovoria aj čísla novoregistrovaných súťažiacich po odvysielaní prvej časti žrebovania. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO v reakcii na žiadosť mimoparlamentnej strany Hlas-SD, aby minister financií Igor Matovič (OĽANO) zrušil očkovaciu lotériu a aby minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽANO) zverejňoval komplexnejšie dáta o chorých na COVID-19.



"Ide o podporný motivačný nástroj (lotéria, pozn. TASR), ktorým chceme prispieť k rýchlejšiemu zaočkovaniu obyvateľstva, a teda ochrániť Slovensko pred zbytočnými úmrtiami, preťažovaním nemocníc, veľkými ekonomickými škodami a spoločenskou paralýzou," vymenoval Dojčan. Dodal, že špeciálne od predstaviteľov "nového Smeru" by koaličné hnutie uvítalo, keby z pandémie nového koronavírusu konečne prestali robiť politiku a začali sa správať k Slovensku zodpovedne.



Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že očkovacia lotéria je "hanba na hanbu", ľudia sa z nej smejú, sú pohoršení a zhrození. Lotéria podľa neho vôbec neprispeje k zvýšeniu zaočkovanosti. Naopak, podľa podpredsedu strany a člena zdravotníckeho výboru Richarda Rašiho by ľudí k očkovaniu presvedčili kompletné dáta o tom, koľkí z nakazených, hospitalizovaných či na prístrojoch sú očkovaní. Slovensko by to dokonca nestálo žiadne peniaze.



Dojčan zdôraznil, že "hanbou na hanbu" je podľa OĽANO Pellegriniho charakter. V jeden deň totiž nemá problém "podliezať antivaxerom", ako počas výtržností pred budovou parlamentu a druhý deň zase tvrdiť, že podľa neho nástroj na podporu očkovania nie je dostatočný. "Správa sa teda presne tak, ako vždy – bezhodnotovo, kariéristicky, populisticky a podlo. Nehovoriac o tom, že slová o dofinancovaní zdravotníctva z úst pánov Pellegriniho a Rašiho znejú dosť bizarne, keďže dlhé roky asistovali rozkrádaniu zdravotníctva a decimovaniu zdravotníckeho personálu," uzavrel Dojčan.