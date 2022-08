OĽANO navrhuje predĺžiť lehotu na rozhodnutie NSS SR o žalobách

Bratislava 26. augusta (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR by mohol mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺžiť by sa mohla z 30 na 90 dní. Šéf Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák predstavil legislatívny návrh na piatkovej tlačovej konferencii.



Hnutie okrem iného navrhuje, aby NSS SR mohol odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť. "Prijať rozhodnutie o odmietnutí žaloby z tohto dôvodu možno len jednomyseľne," priblížili v navrhovanej novele Správneho súdneho poriadku.



Upustilo by sa aj od povinnosti rozhodovať o žalobe na pojednávaní. "Správny súd rozhoduje o žalobe spravidla bez pojednávania, pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné," uvádza sa v návrhu.



Vetrák povedal, že legislatívu predkladajú aj po dohode s NSS SR. "Najvyššiemu správnemu súdu poskytujeme také prostriedky a mechanizmy, ktoré mal dlhé roky predtým Ústavný súd SR," uviedol.



NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem odvolacej správnej agendy a disciplinárok sudcov, prokurátorov, notárov i exekútorov má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach. Táto úloha predtým patrila Ústavnému súdu SR.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.