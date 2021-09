OĽANO nemá problém prijať zvyšných poslancov Za ľudí, tvrdí Šipoš

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ak budú mať zvyšní poslanci strany Za ľudí chuť pridať sa k poslaneckému klubu hnutia OĽANO, klub prijme každého čestného poslanca. Vyhlásil to predseda klubu OĽANO Michal Šipoš. Po odchode poslancov z frakcie Za ľudí do klubu SaS ostali v parlamente štyria poslanci reprezentujúci stranu Za ľudí. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu by mal klub Za ľudí zaniknúť, keďže nemá najmenej osem členov. Poslancami Za ľudí nateraz ostávajú Miriam Šuteková, Alexandra Pivková, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.



"Ak budú mať chuť títo ostatní poslanci zo strany Za ľudí byť súčasťou nášho klubu, všetkých čestných, statočných a slušných ľudí, ktorí demokraticky zmýšľajú, nemáme problém prijať," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Šipoš. Dodal, že je to na ich rozhodnutí, myslí si, že potrebujú čas si ešte utriediť veci v hlave.



Šipoš pripomenul, že pokiaľ klub nemá najmenej osem poslancov, automaticky zaniká. Nevie preto, ako by mohol fungovať klub s menším počtom poslancov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v stredu (8. 9.) uviedol, že si chce ešte preštudovať možnosti zachovania poslaneckého klubu Za ľudí.



Šiesti poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Márie Kolíkovej v stredu oznámili, že končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Klub Za ľudí sa má po ich odchode rozpadnúť, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová v reakcii povedala, že odchod kolegov považuje za zradu hodnôt i všetkých členov strany.