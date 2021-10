OĽANO nerozumie postupu Kollára pri reforme národných parkov

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Anna Zemanová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. októbra (TASR) - Koaličných partnerov prekvapil postoj Sme rodina a Borisa Kollára, ktorý oznámil stiahnutie podpisov spod reformy národných parkov. OĽANO hovorí o porušovaní dohôd a nerozumie tomuto kroku, keďže Kollár je spolupredkladateľ novely. Podobne to vidí aj SaS. Témou sa podľa nich bude zrejme zaoberať aj koaličná rada. Postoj Sme rodina mrzí aj podpredsedníčku strany Za ľudí Miriam Šutekovú. Partnerom pripomenula záväzok z vládneho programu zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod envirorezort a zvážiť právnu subjektivitu správ národných parkov.uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Hnutie tvrdí, že chce vo vláde prijímať dôležité a zásadné opatrenia v prospech ľudí. Za také považuje aj reformu národných parkov, ktorej cieľom je chrániť prírodné hodnoty a zvýšiť životnú úroveň v regiónoch.Šéfka klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že strana je z postoja Kollára prekvapená.poznamenala.povedala pre TASR Šuteková. Poukázala napríklad nazásahy na južnej strane Chopku v Jasnej.vyhlásila.Kollár v piatok vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá pri hlasovaní rátať s jeho 17 poslancami. Dôvodom je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch a že dôsledkom reformy by mohli ľudia stratiť prácu. Novela by sa mala podľa neho prijať až po tom, ako v národných parkoch bude urobená zonácia.