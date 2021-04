OĽANO nevidí dôvod na spochybňovanie predlžovania núdzového stavu

Bratislava 27. apríla (TASR) - Koaličné OĽANO nevidí racionálny dôvod na spochybňovanie predlžovania núdzového stavu, odvoláva sa na odporúčania pandemickej komisie. Poslanci hnutia budú pri predlžovaní núdzového stavu v Národnej rade (NR) SR zohľadňovať odporúčania odborníkov a aktuálnu pandemickú situáciu. Pre TASR to uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



"Predĺženie núdzového stavu vláde opäť navrhla pandemická komisia a my nevidíme žiadny racionálny dôvod toto opatrenie spochybňovať. Ak príde otázka predlžovania núdzového stavu do parlamentu, tak ako vždy, v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov, budú naši poslanci zohľadňovať odporúčania odborníkov a aktuálnu pandemickú situáciu," píše hnutie v stanovisku.



Hnutie zároveň deklarovalo podporu vláde Eduarda Hegera (OĽANO) vzhľadom na blížiace sa rokovanie o programovom vyhlásení vlády a o dôvere kabinetu v NR SR. "Pevne veríme, že v parlamente dostane čo najsilnejší mandát na napĺňanie nášho programu rekonštrukcie a modernizácie Slovenska," uzavrelo hnutie.



Vláda v pondelok (26. 4.) večer rozhodla, že sa núdzový stav predĺži o ďalších 30 dní. Potvrdiť to musí ešte NR SR. Vláda tiež uznesením rozhodla, že zákaz vychádzania sa od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21.00 h.