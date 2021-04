OĽANO o výmene ministerstva nerokuje. Sme rodina: Všetko je otvorené

Bratislava 6. apríla (TASR) - OĽANO nerokuje o výmene niektorého ministerstva za rezort práce, ktorý patrí Sme rodina. Hnutie Borisa Kollára tvrdí, že všetky možnosti sú otvorené a sú predmetom rokovaní. Pre TASR to uviedli tlačové oddelenia vládnych hnutí. Odpovedali na otázky TASR, či pripúšťajú možnosť výmeny rezortov a či o tom rokujú.



"Hnutie OĽANO neuvažuje o výmene ministerstiev a ani o takejto možnosti nerokuje," uviedol Dojčan. Sme rodina hovorí, že "všetky možnosti sú otvorené a sú predmetom koaličných rokovaní". Zatiaľ to nechcelo bližšie špecifikovať.



O výmene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR za iné hovoril počas víkendu aj predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Vedel by si to predstaviť, pokiaľ by OĽANO ako ich partner bolo ochotné.



Miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa uvoľnilo po demisii Milana Krajniaka (Sme rodina) počas vládnej krízy. Rezort zostal bez ministra aj po rekonštrukcii vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala kabinet Eduarda Hegera bez ministra práce. Pôvodne sa uvažovalo o Jozefovi Hlinkovi, ale Sme rodina ešte nomináciu prehodnocuje.