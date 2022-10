OĽANO opäť predloží návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov

Bratislava 8. októbra (TASR) - Hnutie OĽANO plánuje o pol roka opäť predložiť návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov spolu s antikorupčnou žalobou. Avizoval to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Národná rada (NR) SR v uplynulom týždni odmietla novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z dielne OĽANO. Návrh v tej istej veci sa môže do parlamentu podať až o šesť mesiacov.



OĽANO kritizuje, že návrh nepodporili poslanci SaS. Ukotvenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov je podľa Vetráka súčasťou vládneho programu, za ktorý zahlasovalo 89 vtedajších koaličných poslancov vrátane klubu SaS.



Predkladateľ návrhu Jozef Pročko (OĽANO) pripomenul, že hnutie predložilo rovnakú verziu návrhu zákona, ktorý podali aj v roku 2016, a poslanci zo SaS ho vtedy podporili. Podľa lídra OĽANO Igora Matoviča sa majú poslanci SaS spamätať a nevyhovárať sa. "Je to verejný prísľub, ktorý SaS pred voľbami dala. Prečítajte si program ich strany, programové vyhlásenie vlády a ich verejné vystúpenia pred voľbami, bol to sľub zavedenia hmotnej zodpovednosti. Konfrontujeme ich s ich verejnými sľubmi," odpovedal na otázku, prečo kritizuje opozičnú SaS a koaličné hnutie Sme rodina nie. Ani poslanci Sme rodina totiž nepodporili návrh s výnimkou Romany Tabák. Pročka prístup Sme rodina mrzí. Poprosil ich, aby zvážili podporu, dúfa, že poslanci hnutia napokon za nový návrh zahlasujú.



V novom návrhu zadefinuje OĽANO hrubú nedbanlivosť a bude riešiť otázku poistenia verejných činiteľov. "Pri rôznych typoch kolektívneho rozhodovania rovnako zadefinujeme potrebné výnimky. Veríme, že všetci tí, ktorí v minulosti hlasovali za zákon o hmotnej zodpovednosti, novú verziu podporia a prestanú si vymýšľať výhovorky," skonštatoval Vetrák.



Z hmotnej zodpovednosti by mali byť vyňaté určité typy politických rozhodnutí. "Keď rozhoduje vláda, je pochopiteľné, že jednotliví ministri si neštudujú materiály ostatných ministrov, ale hlasujú viac-menej solidárne alebo po zhode vo svojej politickej strane," priblížil Vetrák.



Poslanci chceli zákonom zaviesť funkčný mechanizmus "trestania" prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Návrh podporili v hlasovaní len poslanci OĽANO a niekoľkí nezaradení poslanci, ako aj Ján Podmanický zo Smeru-SD a Romana Tabák zo Sme rodina.