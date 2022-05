OĽANO: Podľa príkladu predkov musíme stáť na strane demokracie

Bratislava 8. mája (TASR) - Mier nie je samozrejmou hodnotou ani v súčasnom svete. Príklad našich predkov nám jasne pripomína, že musíme stáť na strane demokracie a podporovať hrdinský boj proti agresorovi. Koaličné hnutie OĽANO to uviedlo na sociálnej sieti pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny.



"Zmyslom Dňa boja proti fašizmu okrem iného je, aby sme si pripomenuli, aké zhubné následky majú šialené ideológie neznášanlivosti a rasizmu. Na konci tohto vojnového besnenia zostali milióny mŕtvych a zbedačené krajiny. Každý v rámci svojich možností by mal urobiť všetko pre to, aby sme my a naše deti nemuseli nikdy vojnové hrôzy zažívať," skonštatovalo OĽANO.



Hnutie podotklo, že práve dnes je spomienka na víťazstvo našich predkov aktuálna, keďže si ho pripomíname na pozadí skutočného boja ukrajinského ľudu proti ruským agresorom. "Nech je dnešný deň pripomienkou toho, že našu pomoc Ukrajine myslíme vážne a urobíme všetko pre to, aby sme novodobého Hitlera z Ruska zastavili. Pretože ak ho spoločne nezastavíme na Ukrajine, nič mu nebude brániť v tom, aby to zajtra vyskúšal aj u nás," napísal na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).