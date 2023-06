OĽANO podporí vládu, ak splní jeho dve požiadavky

Bratislava 3. júna (TASR) - Hnutie OĽANO a priatelia podporí vyslovenie dôvery vláde odborníkov, ak splní jeho dve požiadavky. Žiada garanciu zachovania príspevku 200 eur na dieťa. Požaduje tiež schválenie odmeny 500 eur za účasť v septembrových parlamentných voľbách v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia Igor Matoviča po sobotňajšom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom.



"Premiér akceptoval, respektíve si vypočul naše dve požiadavky a čaká ho rokovanie s ostatnými politickými stranami, aby to vyrokoval. Ak chce podporu, tak treba, aby teraz preukázal svoje rokovacie schopnosti," povedal.



Matovič žiada od predsedu vlády garanciu toho, že sa nezruší 200 eur na dieťa, ktoré presadil cez zvýšenie daňového bonusu a prídavku na dieťa. Odôvodňuje to tým, že má obavy, že by sa mohli objaviť snahy "šetriť na rodinách s deťmi". Tvrdí, že proti príspevku bojovala prezidentka SR Zuzana Čaputová a mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko.



Premiéra zároveň žiada, aby s ďalšími politickými stranami vyrokoval podporu odmeny za účasť vo voľbách v skrátenom legislatívnom konaní. "Náš cieľ je maximalizovať volebnú účasť," podotkol. Septembrové voľby do Národnej rady (NR) SR označil za "boj o život Slovenska".