OĽANO podporuje Česko v úsilí o vyšetrenie výbuchu vo Vrběticiach

Bratislava 18. apríla (TASR) - Hnutie OĽANO plne podporuje Českú republiku v jej úsilí o dôsledné vyšetrenie okolností, ako aj v diplomatických krokoch, ktoré voči Ruskej federácii podnikla. Pokiaľ sa preukáže podozrenie zo spáchania atentátu v ČR, do ktorého mala byť zapojená cudzia mocnosť, ide podľa hnutia o bezprecedentný zásah do bezpečnosti a suverenity členskej krajiny EÚ.



Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) v RTVS reagoval, že ide o klasickú diverznú činnosť spravodajských služieb. "K vyhosťovaniu ruských diplomatov prichádza pravidelne, skoro vo všetkých krajinách," pripomenul. Počet vyhostených ruských diplomatov z ČR je však podľa neho "značný". Upozornil tiež na to, že aktivity spravodajských služieb Ruska sú najmä od roku 2014 intenzívnejšie, vnímame ich v EÚ aj na Slovensku. Nemyslí si, že by sa táto udalosť výrazne dotkla vzťahov EÚ k Rusku.



"Naše hnutie si zhoršenú bezpečnostnú situáciu uvedomuje a k posilneniu obrany Slovenska prispelo nielen prijatím dôležitých dokumentov, akými sú napríklad obranná a bezpečnostná stratégia, ale aj posilnením útvarov na boj s hybridnými hrozbami či systematickým zvyšovaním obranyschopnosti našich ozbrojených síl," skonštatovalo tiež hnutie OĽANO v stanovisku.



Český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.



Rusko následne pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.