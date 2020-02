OĽaNO pozýva opozičné strany pridať návrhy do avizovaného hlasovania

Bratislava 6. februára (TASR) - Hnutie OĽaNO pozýva ostatné demokratické opozičné strany, aby sa pridali k iniciatíve hlasovania občanov o otázkach, ktoré majú byť podmienkou vytvorenia vládnej koalície. Subjekty Za ľudí, SaS, KDH, Sme rodina a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu by podľa hnutia mali pridať k ich 11 otázkam svoje návrhy, o ktorých majú ľudia hlasovať. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča tým môžu osloviť množstvo nevoličov.



Podľa hnutia je potrebné ľuďom ukázať, že na ich názore záleží. Chce preto vytvoriť z iniciatívy OĽaNO spoločný plán hlasovania. "Keď to urobíme spoločne, príde voliť možno pol milióna z dvoch miliónov ľudí, ktorí inak voliť nechodia," vyhlásil Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii. V tejto súvislosti vyzval tieto strany, aby vyslali špecialistu, ktorý by kontroloval správnosť hlasovania.



Matovič skonštatoval, že je potrebné vyslať voličom signál, že dokážu potiahnuť za jeden povraz. Opäť zopakoval, že organizovanie protestov počas mítingov ĽSNS nepomáha. "Myslíme si, že je to slepá ulička, nikam to nevedie, zvyšuje to podporu 'kotlebovcov', vôbec to nerieši problémy voličov tejto politickej strany," povedal.



OĽaNO nedávno predstavilo 11 otázok s konkrétnymi návrhmi, o ktorých ľudia v hlasovaní rozhodnú, či budú podmienkou hnutia na vstup do budúcej vládnej koalície. Hlasovanie sa má spustiť v sobotu (8. 2.), Matovič ešte pripúšťa odloženie hlasovania, ak by to bolo potrebné. Konkrétna otázka sa stane podmienkou hnutia na vstup do koalície, pokiaľ ju podporí nadpolovičná väčšina hlasujúcich.



Medzi otázkami je napríklad zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, povinnosť operovať pacienta s podozrením na onkologické ochorenie do dvoch týždňov, príspevok 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva či povinná škôlka od troch rokov pre deti zo slabšieho sociálneho prostredia.



OĽaNO má podľa slov Matoviča predstaviť svoj program túto sobotu, majú v ňom podľa neho zhruba 800 riešení.