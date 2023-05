OĽANO rokuje o spolupráci so stranami KÚ, Nova aj Za ľudí

Bratislava 19. mája (TASR) - Hnutie OĽANO rokuje o predvolebnej spolupráci so subjektmi Kresťanská únia (KÚ), Nova a stretnutia má aj so stranou Za ľudí. "Predpokladám, že v tomto okruhu strán budú naši budúci prípadní partneri," skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii líder OĽANO Igor Matovič.



OĽANO by podľa Matoviča bolo rado, keby sa spojili rôzne "spolky odídencov z rôznych strán", ako sú subjekty Demokrati, Maďarské fórum, Jablko či Modrí - Európske Slovensko Mikuláša Dzurindu. "Majú veľmi málo času. Do pondelka môžu de facto zmeniť názov. Ak ho nezmenia, potom to možno bude trošku komplikovanejšie. Držím im palce, aby mali pracovný víkend," priblížil Matovič. Dodal, že ak má strana Aliancia záujem o spoluprácu, dvere u OĽANO má otvorené.



Predčasné parlamentné voľby majú byť 30. septembra. Podľa zákonných lehôt musí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásiť voľby v termíne od 23. mája do 12. júna. Kollár avizoval, že ich vyhlási v čo najskoršom termíne.