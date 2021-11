OĽANO, SaS i Za ľudí vítajú posun reformy nemocníc do druhého čítania

Bratislava 11. novembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa spolu so zástupcami SaS a Za ľudí poďakovali poslancom, ktorí vo štvrtok posunuli reformu nemocníc do druhého čítania. Hovoria o kroku k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Veria v úspech reformy aj v druhom čítaní.povedal premiér s tým, že je to aj najvyššou prioritou jeho vlády i tohto parlamentu. Poslancov, ktorí ju podporili, označil za hrdinov. Tvrdí, že legislatívna zmena má priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť. Poďakoval sa aj súčasnému ministrovi zdravotníctva, ktorý reformu predložil, i exministrovi Marekovi Krajčímu (OĽANO), ktorý podľa neho zmenu odštartoval.Lengvarský prisľúbil, že so svojím tímom bude v reforme i rokovaniach s regiónmi pokračovať. Deklaroval, že budú pracovať na tom, aby priniesli ľuďom to, čo sľúbili, teda lepšiu zdravotnú starostlivosť. Krajčí je rád, že z balíka financií z fondu obnovy sa im podarilo vybojovať peniaze aj na tento účel.deklaroval. Jana Bittó Cigániková (SaS) rozumie obavám občanov zo zmeny, no hovorí o zmene k lepšiemu. Juraj Šeliga (Za ľudí) skonštatoval, že 76 poslancov sa vo štvrtok rozhodlo správne, keď dali hlas lepšej zdravotnej starostlivosti. Poďakoval sa aj nezaradeným kolegom, ktorí boli medzi nimi.Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini si, naopak, myslí, že hoci Slovensko reformu potrebuje, výsledkom vládnej zmeny bude menej dostupná zdravotná starostlivosť v regiónoch. Trvá na tom, že stratifikácia nemocníc z dielne jeho vlády mala byť iná, pričom plánom bola výstavba a obnova špičkových koncových nemocníc s vysokou kvalitou.reagoval s tým, že ide o nepoctivú a neférovú hru s občanmi.Mimoparlamentná strana Aliancia si uvedomuje naliehavosť reformných krokov v oblasti zdravotníctva, optimalizácia siete nemocníc by však podľa jej názoru nemala byť prvým krokom reformy. Obáva sa degradácie dobre fungujúcich a potrebných nemocníc v južných a východných regiónoch Slovenska.dodala hovorkyňa strany Klára Magdeme.