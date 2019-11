Bratislava 18. novembra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO si myslí, že na školách stúpa byrokracia. Reaguje tak na list Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 15. novembra. Základné školy majú do konca mesiaca zrealizovať prieskum medzi žiakmi prvých ročníkov o formách ich starostlivosti do troch rokov. Informoval o tom hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky.



„Inými slovami, riaditelia a učitelia základných škôl majú pod časovým stresom zozbierať od žiakov údaje, ktoré ministerstvo narýchlo potrebuje," uviedol poslanec parlamentu a tieňový minister školstva za OĽaNO Miroslav Sopko.



Upozorňuje, že byrokracia by mala na školách klesať, ale ona naopak stúpa. Riaditeľom a učiteľom pribúdajú nové povinnosti. „Je neprípustné, aby sa niečo robilo takto na poslednú chvíľu. Školy čaká už túto stredu (20. 11.) Testovanie 5, musia dokončiť centralizované objednávky na učebnice, učitelia behajú so žiadosťami o odpisy z registra trestov a plnia desiatky ďalších iných úloh,“ hovorí Sopko. Je podľa neho absurdné, aby sa od rodičov zbierali takéto citlivé údaje a zisťovali, či sa o dieťa nestaral niekto iný ako zákonný zástupca.



Sopko kritizuje aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má podporovať zber týchto údajov. "Pozerajú sa na školy, akoby to boli firmy, a nie vzdelávacie centrá s odbornou starostlivosťou o naše deti, ktoré potrebujú zlepšovať podmienky na výchovu a vzdelávanie,“ povedal.