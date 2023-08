OĽANO: Slobodu, demokraciu a ľudskosť je potrebné brániť v každom čase

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slobodu, demokraciu a ľudskosť je podľa hnutia OĽANO a priatelia potrebné brániť v každom čase. Obeta padlých hrdinov v Slovenskom národnom povstaní (SNP) by mala byť záväzkom pre všetkých ľudí, ktorí si ctia slobodu a hodnoty.



"V každom čase je dôležité slobodu, demokraciu a predovšetkým ľudskosť brániť. Nie sú samozrejmosťou, ale ich cenu si najviac uvedomíme až vo chvíľach, keď cítime, že ich strácame," uviedla líderka kandidátky koalície a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.



Pred 79 rokmi podľa jej slov boj o slobodu, ľudskú dôstojnosť a rešpekt spojil a postavil do jedného šíku ľudí, ktorí mali dovtedy rôzne názory na riešenie spoločenských otázok. "Všetkých spojil boj o hodnoty v tej chvíli pre všetkých najdôležitejšie - boj o slobodný a dôstojný život, boj o vzájomný rešpekt a uznanie," zdôraznila.



Obeta padlých hrdinov v SNP by mala byť podľa Igora Matoviča záväzkom pre všetkých ľudí, ktorí si ctia slobodu a hodnoty. "V boji za slobodu nemôžeme poľaviť zvlášť teraz, keď sa k moci derie zlo v podobe príslušníkov politickej mafie, ktorá chce občanov pripraviť o právo a spravodlivosť," doplnil.



Veronika Remišová zo Za ľudí poukázala na to, že SNP bolo o nezlomnej odvahe a hrdinstve našich predkov, ktorí sa nebáli postaviť zlu napriek tomu, že boli v menšine. Poukázala na zneužívanie pamiatky povstania niektorými politikmi. "Odkaz hrdinov SNP je postaviť sa nenávisti, zomknúť sily a brániť hodnoty demokracie a slobody, na ktorých je založená Slovenská republika," dodala.