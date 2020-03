Budúca koalícia nepovedala, či sa dohodla na rozdelení rezortov

Bratislava 12. marca (TASR) - Predstavitelia hnutí a strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí po štvrtkovom rokovaní nepovedali, či sa dohodli na rozdelení rezortov v novej vláde. Šéf OĽaNO Igor Matovič skonštatoval, že chcú rokovania čo najskôr ukončiť. Na stretnutí sa zaoberali aj situáciou v súvislosti so šírením nového koronavírusu.



Matovič tvrdí, že vláda situáciu so šírením nového koronavírusu zanedbala. "Obávame sa katastrofy, ak to bude v týchto rukách," poznamenal s tým, že aj preto budú pokračovať v rokovaniach aj v najbližších dňoch.



V súvislosti so zostavením vlády zatiaľ nekonkretizoval mená ministrov. Naznačil, že sa zatiaľ nedohodli ani na krížovej kontrole rezortov. Podľa jeho slov sú niektorí partneri za, niektorí proti. Dodal, že rokovania budú pokračovať aj v najbližších dňoch.



Na otázku, či konzervatívni poslanci nemajú problém s niektorými nomináciami na ministrov z iných strán odpovedal, že sa zaujímali o post ministra školstva. Podľa vlastných slov ich uistil, že každý minister bude plniť spoločný koaličný program.



Šéf SaS Richard Sulík nepovedal, či sa hnutia a strany dohodli na obsadení pozície ministra financií. "Deklarovali sme svoj záujem, považujem to za primerané, rozumné. Čakajú nás ťažké časy, myslím si, že aj Igorovi Matovičovi pomôže, ak bude vedieť, že financie sú v zodpovedných rukách," skonštatoval. Podotkol, že na podrobnosti, ako aj na to, kedy sa rokovania skončia, sa treba pýtať Matoviča.



K podrobnostiam o zložení vlády sa nechcel vyjadriť ani predseda Sme rodina Boris Kollár. Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová označila rokovania za konštruktívne. "Myslím, že sme sa posunuli ďalej," povedala. Rovnako poukázala na aktuálnu situáciu s novým koronavírusom. Tvrdí, že si vážnosť situácie uvedomujú.



Matovič sa zároveň zastal Kollára. Odmieta kritiku predsedu Smeru-SD Roberta Fica na adresu Sme rodina. Hnutie by údajne malo dostať post šéfa Slovenskej informačnej služby, čo Smer-SD odmieta, lebo Kollára spája s mafiou.