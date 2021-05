OĽANO: SR v EÚ získalo perspektívu pre ekonomický a sociálny rozvoj

Bratislava 1. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) dalo Slovensku veľkú perspektívu pre jeho ďalší ekonomický a sociálny rozvoj. Významne narástol geopolitický význam Slovenska, keďže krajina má možnosť spolurozhodovania o podobe európskej politiky. Pre TASR to pri príležitosti 17. výročia vstupu SR do EÚ uviedla koaličná strana OĽANO.



"Vďaka štedrým kohéznym schémam sme získali historicky neopakovateľnú príležitosť priblížiť sa k vyspelosti západoeurópskych krajín," uviedlo OĽANO. Vstup Slovenska do EÚ vníma ako historický míľnik, kedy sa krajina po dlhých rokoch prinavrátila do rodiny slobodných a rozvinutých európskych krajín. Práve s tými podľa obyčajných ľudí SR zdieľa najvyššie hodnoty solidarity, mieru, ľudských práv, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc.



Koaličná strana tiež poukázala na to, že v časoch spojených s krízou pre pandémiu nového koronavírusu Únia rýchlo zareagovala plánom obnovy, ktorý významne zmierni jej sociálne a hospodárske dôsledky.



Podľa OĽANO je prirodzené, že EÚ ako spoločenstvo mnohých krajín čelí rôznym problémom. "Je to však náš európsky dom a naším záväzkom je prispievať k jeho zveľaďovaniu. Veríme, že princípy priateľstva, solidarity a vzájomnej úcty medzi štátmi EÚ pretrvajú, a Slovensko bude v Únii žiť ďalej svoj úspešný príbeh," uzavreli obyčajní ľudia.