OĽANO vyzvalo opozíciu, aby svojim voličom odporučila očkovanie

Na archívnej snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD) 15. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Hnutie OĽANO vyzvalo opozičné strany a ich zástupcov, aby odporučili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 svojim voličom, nehazardovali s ich zdravím a pozvali ich na očkovanie čím skôr. Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO to vyhlásili na piatkovej tlačovej konferencii. Očkovanie je podľa nich jedinou cestou z pandémie. Upozorňujú, že sa treba pripraviť na prípadnú tretiu vlnu.Poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) hovorí, že by očakával od opozičných strán iný postup. Myslí si, že šéf Smeru-SD Robert Fico a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini naskočili na vlnu konšpirátorov a rozhodli sa "vytĺcť" z témy očkovania politické body. Skonštatoval, že v ochrane zdravia sú všetci spoločne, nie je to o koalícii a opozícii.Poslankyňa za OĽANO Monika Kavecká nesúhlasí s finančným motivovaním ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať.vyhlásila. Jej kolega Andrej Stančík, naopak, pripúšťa diskusiu o finančnej motivácii ľudí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu (16. 6.) nevylúčil lotériu ako motiváciu pre zaočkovaných. Doplnil, že môže ísť buď o plošnú odmenu pre všetkých, ktorí sa očkovali, alebo určitú formu lotérie.Opozičný Smer-SD vo štvrtok (17. 6.) avizoval, že žiada vládu SR zastaviť očkovanie detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár. Strana tvrdí, že sú pochybnosti o dosahoch vakcín na zdravý vývoj detí. Svoju požiadavku chcela presadiť cez procedurálny návrh v parlamente. Plénum ho však vo štvrtok neschválilo. Fico avizuje, že sa takéto uznesenie v Národnej rade SR pokúsia presadiť opäť. Ministerstvo zdravotníctva už reagovalo, že sa pri očkovaní detí riadi odporúčaniami odborníkov a Európskej liekovej agentúry (EMA)." skonštatoval Fico v piatok na sociálnej sieti. Dodal, že pol roka volajú po verejnej diskusii a objektívnom informovaní o očkovaní, ktoré otvorene pomenuje plusy aj mínusy vakcinácie.Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii odporučil nielen svojim voličom, ale aj všetkým občanom SR, aby využili možnosť očkovania, ak sa tak rozhodnú. Odmieta, aby vláda nútila ľudí dať sa zaočkovať, je za absolútnu dobrovoľnosť. Ľudia podľa neho majú právo sa rozhodnúť, keďže existujú obavy z následkov. Líder Hlasu-SD podľa svojich slov ešte neprijal rozhodnutie, že sa zaočkovať dá. Nie je rozhodnutý sa zaočkovať v prvý deň, ako mu uplynie lehota po prekonaní ochorenia COVID-19. Má na to svoje osobné dôvody. Dodal, že si možno ešte počká na vývoj vakcín, keďže sa očakávajú agresívne varianty nového koronavírusu.