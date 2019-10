OĽaNO vyzýva Smer-SD, aby Glváča stiahol z funkcie pred odvolávaním

Bratislava 29. októbra (TASR) - Opozičná strana OĽaNO vyzýva koaličný Smer-SD, aby Martina Glváča stiahla z funkcie podpredsedu NR SR ešte pred začatím mimoriadnej schôdze. Opozičná strana žiada aj stranu Smer-SD, aby Glváčovi nedala miesto na svoje kandidátke. Informoval o tom hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.



"Vo fungujúcej demokracii je neúnosné, aby takýto človek po odhalení jeho služieb pre mafiána, bol naďalej vo svojej funkcii či na slobode. My sme však svedkami toho, ako strana Smer miesto toho, aby sa škodnej vo svojich radoch zbavila, vymýšľa rôzne spôsoby, ako to neurobiť," uviedlo OĽaNO.



Mimoriadna schôdza parlamentu na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča bude v utorok o 15.00 h. Pred schôdzou by malo byť ešte rokovanie Koaličnej rady.



Opozícia v piatok (25. 10.) odovzdala podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať Glváča z funkcie podpredsedu NR SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.