OĽANO zatiaľ nepovedalo, kým nahradí J. Krúpu na poste šéfa výboru

Bratislava 9. augusta (TASR) - Post predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť patrí hnutiu OĽANO. Pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že nebudú mať v klube problém nájsť náhradu za Juraja Krúpu, ktorý z klubu OĽANO nedávno odišiel.



"Podľa dohôd patrí post hnutiu OĽANO. Keď zasadne poslanecký klub, budeme sa baviť aj o tomto. Myslím si, že nie je problém nájsť adekvátnu náhradu," povedal Šipoš pre TASR. Mená možných náhradníkov nepovedal, najprv to chcú podľa jeho slov prediskutovať v klube aj s konkrétnym človekom.



Krúpa oznámil svoj prechod do klubu SaS v závere júla. Odchod z OĽANO zdôvodnil hodnotovými obratmi hnutia a príklonom k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o pripustení možnosti vytvorenia menšinovej vlády s podporou "rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov" počas koaličnej krízy.