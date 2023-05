OĽANO: Zodpovednosť by mala okrem E. Hegera vyvodiť aj prezidentka

Bratislava 7. mája (TASR) - O kauze dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana nemal mlčať len Eduard Heger. Podľa hnutia OĽANO kauzu okrem dočasne povereného premiéra "tutlala" aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Predstavitelia hnutia to uviedli na nedeľňajšom brífingu pred Prezidentským palácom, od hlavy štátu očakávajú vyvodenie zodpovednosti.



"Pani prezidentky sa chceme opýtať, či nekonala preto, lebo pravou rukou ministra Vlčana bol priamo človek z Progresívneho Slovenska Martin Ondráš," uviedol líder hnutia OĽANO Igor Matovič, ktorý meno ministrovho poradcu spomenul aj pri pripomenutí niektorých káuz agrorezortu.



Matovič sa nazdáva, že tak ako politickú zodpovednosť prijal dočasne poverený premiér, mala by osobnú zodpovednosť vyvodiť aj hlava štátu. "Vyzývam ju, aby verejne vysvetlila, prečo túto kauzu tutlala," povedal Matovič.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš doplnil, že na klientelizmus v prostredí vedenia agrorezortu upozorňovali. "Naše hlasy boli nevypočuté," zdôraznil.



Predstavitelia OĽANO takisto zopakovali, že nevidia dôvod na zmenu termínu predčasných parlamentných volieb. Prítomný dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec tiež vyhlásil, že si po páde vlády uplatní poslanecký mandát.



Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to v nedeľu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie a menej riskantné než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám.