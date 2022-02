OĽANO: Voľba šéfa NKÚ má byť o odborníkoch, nie politických nominantov

Bratislava 2. februára (TASR) - Voľba šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR má byť o súťaži odborníkov, nie politických nominantov. Tvrdí to hnutie OĽANO s tým, že pri voľbe sa budú jeho poslanci riadiť profesionálnou a morálnou spôsobilosťou. SaS je za verejné vypočutie kandidátov a za najlepšieho uchádzača, ktorý uspeje bez ohľadu na to, čí kandidát to bude.



"Pre hnutie OĽANO bude teda vo výbere kandidátov rozhodujúca profesionálna a morálna spôsobilosť, určite nie túžby a priania Roberta Fica," uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Témou voľby predsedu NKÚ sa bude zaoberať poslanecký klub OĽANO v dohľadnom čase.



Šéf Smeru-SD Robert Fico listom vyzval šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na verejné vyjadrenie, či bude rešpektované zaužívané právo parlamentnej opozície na funkciu predsedu NKÚ. Pripomenul zásadu, že táto funkcia prináleží parlamentnej opozícii. Podobne to vníma aj nezaradený poslanec NR SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Termín predkladania návrhov kandidátov na šéfa NKÚ sa predĺžil do 17. februára. Voľba by sa mala konať až na marcovej schôdzi parlamentu.