OĽANO:Vyhrážanie sa nedodržiavaním koaličnej zmluvy je začiatok konca

Bratislava 17. mája (TASR) - Dobré zmluvy robia dobrých partnerov a vyhrážanie sa nedodržiavaním koaličnej zmluvy je začiatkom konca normálnej spolupráce. Tvrdí to hnutie OĽANO v reakcii na SaS, ktorá si na zvýšenie daní uplatnila veto. Ak sa nebude rešpektovať, koaličná zmluva podľa strany stráca zmysel.



"Chceme veriť, že strana SaS pochopí, že umením politiky nie je vydieranie a hádzanie sa o zem, ale kompromis. O to viac, ak ide o pomoc, na ktorú rodiny dlho čakajú," uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



OĽANO dodalo, že nerozumie postoju SaS. "Nejde o zvyšovanie, ale prakticky znižovanie daní pre bežných ľudí, rodičov detí, vďaka daňového bonusu. Programové vyhlásenie vlády však pripúšťa možnosť vyššieho zdaňovania oligopolov a monopolov, čo považujeme za vhodný zdroj príjmov na vykrytie balíka masívnej sociálnej pomoci rodinám," doplnil Dojčan. Pokiaľ strana SaS považuje nedotknuteľnosť záujmov najbohatších firiem za svoju "červenú čiaru", mala sa ju podľa hnutia do programového vyhlásenia pokúsiť presadiť.



Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová označila Sulíkov návrh za "trucpodnik" koaličným partnerom, keďže prišiel po viac ako troch mesiacoch, v záverečných fázach intenzívnych rokovaní. "Kde boli politici strany SaS takmer štyri mesiace, keď sme od rána do večera rokovali o opatreniach a pomoci ľuďom? Stále verím, že SaS podporí daňový bonus, pretože daňový bonus prináša zníženie daní pre pracujúcich rodičov," skonštatovala v stanovisku pre TASR.



Spájať pomoc ľuďom s hlasovaním o dôvere vlády by podľa Remišovej nič nevyriešilo, iba by uvoľnilo cestu "fašistom a oligarchickým štruktúram strany Smer a Hlas."



Koaličná SaS predstavila v utorok protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Na zvýšenie daní strana uplatnila veto. Ak nebude rešpektované, koaličná zmluva stráca zmysel. SaS však z vlády ani z koalície odísť neplánuje.