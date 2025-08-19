< sekcia Slovensko
Oľha: Podpora FPU na rok 2026 je plánovaná vo všetkých segmentoch
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) na utorkovej tlačovej konferencii informovalo, že zmeny štruktúry podpory FPU budú mať drastický dosah na regionálnu kultúru.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Zásady podpornej činnosti na rok 2026 sa týkajú všetkých oblastí umenia. Zdôraznil to predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha. Zároveň odmietol informácie o „nefunkčnosti a masakri“, ktoré má nová štruktúra podpornej činnosti FPÚ spôsobiť v kultúre.
„Môžem verejnosť uistiť, že podpora na budúci rok je plánovaná vo všetkých segmentoch,“ uviedol Oľha. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti. „Vo fonde sa prednostne podporovali subjekty, ktoré mali viac politické ako umelecké poslanie a verejnosti sa prezentovali ako mecéni miestnej a lokálnej kultúry,“ upozornil Oľha. Práve tieto osoby či subjekty sú podľa neho za pokračujúcimi útokmi na fond. „Cítia sa ohrození tým, že Rada FPU koriguje finančné toky a má záujem podporovať predovšetkým umeleckú tvorbu a nie politický aktivizmus v prospech súčasnej opozície,“ skonštatoval predseda Rady FPU.
Oľha zároveň deklaroval snahu poskytovať finančné prostriedky projektom, ktoré sú na prospech mladých a začínajúcich umelcov, rovnako podporovať výrazné kultúrno-umelecké počiny, ktoré majú ambíciu prekročiť regionálny charakter a mohli by sa stať výraznými udalosťami v oblasti kultúry. Dodal, že napriek „kuvičím hlasom určitej skupiny ľudí“ cíti FPU podporu svojich krokov. „Fondu sa podarilo podporiť už cez 500 prvožiadateľov, obdržali sme vyše 1000 ďakovných mailov za podporu kultúrnych aktivít na Slovensku,“ zvýraznil.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) na utorkovej tlačovej konferencii informovalo, že zmeny štruktúry podpory FPU budú mať drastický dosah na regionálnu kultúru. Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a podpredsedníčka PS Zora Jaurová sa odvolala na uniknutý dokument o zmenách v podpornej činnosti verejnoprávneho fondu. „Plánovaná radikálna zmena podpory vo FPU neobsahuje napríklad financovanie kultúrnych centier, regionálnych knižníc, galérií či múzeí,“ oznámila Jaurová s tým, že takýto scenár by nielen obmedzil prístup ľudí v regiónoch ku kultúre, no znamenal by i stratu práce množstva zamestnancov v kultúrnych inštitúciách.
„Môžem verejnosť uistiť, že podpora na budúci rok je plánovaná vo všetkých segmentoch,“ uviedol Oľha. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti. „Vo fonde sa prednostne podporovali subjekty, ktoré mali viac politické ako umelecké poslanie a verejnosti sa prezentovali ako mecéni miestnej a lokálnej kultúry,“ upozornil Oľha. Práve tieto osoby či subjekty sú podľa neho za pokračujúcimi útokmi na fond. „Cítia sa ohrození tým, že Rada FPU koriguje finančné toky a má záujem podporovať predovšetkým umeleckú tvorbu a nie politický aktivizmus v prospech súčasnej opozície,“ skonštatoval predseda Rady FPU.
Oľha zároveň deklaroval snahu poskytovať finančné prostriedky projektom, ktoré sú na prospech mladých a začínajúcich umelcov, rovnako podporovať výrazné kultúrno-umelecké počiny, ktoré majú ambíciu prekročiť regionálny charakter a mohli by sa stať výraznými udalosťami v oblasti kultúry. Dodal, že napriek „kuvičím hlasom určitej skupiny ľudí“ cíti FPU podporu svojich krokov. „Fondu sa podarilo podporiť už cez 500 prvožiadateľov, obdržali sme vyše 1000 ďakovných mailov za podporu kultúrnych aktivít na Slovensku,“ zvýraznil.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) na utorkovej tlačovej konferencii informovalo, že zmeny štruktúry podpory FPU budú mať drastický dosah na regionálnu kultúru. Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a podpredsedníčka PS Zora Jaurová sa odvolala na uniknutý dokument o zmenách v podpornej činnosti verejnoprávneho fondu. „Plánovaná radikálna zmena podpory vo FPU neobsahuje napríklad financovanie kultúrnych centier, regionálnych knižníc, galérií či múzeí,“ oznámila Jaurová s tým, že takýto scenár by nielen obmedzil prístup ľudí v regiónoch ku kultúre, no znamenal by i stratu práce množstva zamestnancov v kultúrnych inštitúciách.