Oľha: Stanovisko časti členov komisií je súčasťou osočovania Rady FPU

Bratislava 7. mája (TASR) - Stanovisko časti členov odborných komisií Fondu na podporu umenia (FPU) k odvolaniu riaditeľa Róberta Špotáka je pokračovaním sústavného osočovania členov Rady FPU a vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR. V reakcii na utorkové (6. 5.) stanovisko členov odborných komisií, protestujúcich proti Špotákovmu odvolaniu, to uviedol predseda Rady FPU Matúš Oľha.



„Stanovisko podpísala časť členov odborných komisií, ktoré roky mali posledné slovo pri prideľovaní finančných prostriedkov. Tie plynuli najmä vopred určeným žiadateľom a mnohí z podpísaných boli príjemcovia podpory FPU v iných programoch, o ktorých rozhodovali spriaznení členovia,“ uviedol.



Zdôraznil, že snahou Rady FPU je skoncovať s takouto praxou. „To sa, samozrejme, nepáči i ľuďom zvyknutým na pravidelnú a bezproblémovú podporu z peňazí FPU na úkor iných aktivít žiadateľov, ktorí boli roky nepodporení z prostriedkov fondu,“ dodal.



Členovia odborných komisií FPU adresovali v utorok Ministerstvu kultúry SR, Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a Rade FPU stanovisko, v ktorom protestujú proti spôsobu odvolania riaditeľa Róberta Špotáka, zároveň vyjadrili nespokojnosť so zásahmi Rady FPU, ktorá podľa nich obchádza odborné hodnotenie a do procesu prideľovania podpory vstupuje neprimerane, netransparentne a ideologicky.



Rada FPU sa v stredu 30. apríla uzniesla na odvolaní Špotáka z funkcie riaditeľa. Podľa rady Špoták v stanovenej lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí. Nezabezpečil tiež návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné.



Špoták považuje svoje odvolanie z čela FPU za neoprávnené.