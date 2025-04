Bratislava 12. apríla (TASR) - Zvierací ombudsman ponúka právnu pomoc pre farmárov v súvislosti so slintačkou a krívačkou (SLAK). Dobrovoľníci spustili iniciatívu STOP SLAK. Cieľom je chrániť práva chovateľov a zabrániť zbytočnému utrpeniu zvierat. TASR o tom informoval Zvierací ombudsman, ktorý zároveň upozorňuje na prípady zbytočného usmrcovania zvierat, nedodržania preventívnych opatrení a nedostatočnej komunikácie zo strany štátu.



Od vypuknutia nákazy SLAK bolo potvrdených šesť ohnísk nákazy a viac ako 7000 uhynutých zvierat. „V mnohých prípadoch je ich usmrtenie nevyhnutné z hľadiska ochrany verejného zdravia. No v mnohých prípadoch, kde by bolo ako primerané preventívne opatrenie možné testovanie či karanténa, zomierajú zvieratá zbytočne,“ tvrdí organizácia. Mnohí chovatelia podľa nej netušia, ako postupovať, aby ochránili svoje zvieratá. Chýba im prehľad o právach a povinnostiach. Nevedia, čo robiť pri kontrole alebo akým spôsobom reagovať na výzvy úradov, priblížila iniciatíva.



Zvierací ombudsman zareagoval na vzniknutú situáciu vytvorením siete dobrovoľníkov, ktorí poskytujú bezplatné právne poradenstvo farmárom v núdzi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.stop-slak.sk. Na webe nájdu farmári všetky právne informácie či návody, ako postupovať pri kontrole alebo riziku usmrtenia zvierat. „Naším cieľom je minimalizovať zbytočné utrpenie a ochrániť nielen zvieratá, ale aj práva farmárov. Pre mnohých sú zvieratá viac než len súčasť hospodárstva - sú ich každodennými spoločníkmi, ich starosťou, radosťou a často aj súčasťou rodiny. Majú k nim hlboký vzťah,“ uviedla iniciatíva. Chce, aby sa rozhodnutia robili odborne, citlivo a s rešpektom k životu. Dodala, že ak je usmrtenie zvieraťa nevyhnutné, musí prebiehať pre neho bezbolestne, bez utrpenia.



Zvierací ombudsman tiež upozorňuje na správy z terénu, ktoré hovoria o zásahoch, pri ktorých dochádza k nedostatočnej dezinfekcii zo strany inšpekcie, k porušovaniu preventívnych opatrení a k nehumánnym spôsobom usmrcovania zvierat. „Takýto stav je neprípustný a nezlučiteľný s princípmi právneho štátu. Situácia nesmie byť zneužívaná,“ tvrdí.