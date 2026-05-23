< sekcia Slovensko
Ombudsman požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky
Dôvodom je, že napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti s tým, že takéto útoky považuje za mimoriadne vážne a neprijateľné.
Ombudsman poznamenal, že po verejných vyjadreniach, v súvislosti s jeho podaním na ÚS SR, že chce „islamizovať Slovensko,“ sa voči jeho osobe, aj voči Kancelárii verejného ochrancu práv rozbehla vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb. Podotkol, že išlo pritom o podanie, ktorým reagoval na podnet Starokatolíkov na Slovensku.
„Nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov môže priamo prispievať k eskalácii agresie voči nezávislým inštitúciám a ich zamestnancom. Aj z tohto dôvodu som požiadal Policajný zbor SR o ochranu pracovného prostredia mojich kolegov,“ povedal Dobrovodský. Aj naďalej plánuje byť v kontakte s Policajným zborom SR.
Zároveň poznamenal, že podanie na ÚS SR je legitímnym a zákonným nástrojom ochrany základných práv a slobôd. „Súčasná situácia nie je útokom iba na konkrétnych ľudí. Je útokom na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Demokratická spoločnosť nemôže fungovať tam, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami,“ dodal.
Verejný ochranca práv napadol na ÚS SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.
Ombudsman poznamenal, že po verejných vyjadreniach, v súvislosti s jeho podaním na ÚS SR, že chce „islamizovať Slovensko,“ sa voči jeho osobe, aj voči Kancelárii verejného ochrancu práv rozbehla vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb. Podotkol, že išlo pritom o podanie, ktorým reagoval na podnet Starokatolíkov na Slovensku.
„Nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov môže priamo prispievať k eskalácii agresie voči nezávislým inštitúciám a ich zamestnancom. Aj z tohto dôvodu som požiadal Policajný zbor SR o ochranu pracovného prostredia mojich kolegov,“ povedal Dobrovodský. Aj naďalej plánuje byť v kontakte s Policajným zborom SR.
Zároveň poznamenal, že podanie na ÚS SR je legitímnym a zákonným nástrojom ochrany základných práv a slobôd. „Súčasná situácia nie je útokom iba na konkrétnych ľudí. Je útokom na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Demokratická spoločnosť nemôže fungovať tam, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami,“ dodal.
Verejný ochranca práv napadol na ÚS SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50.000 členov - plnoletých občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet robí podľa Dobrovodského registráciu cirkvi de facto nemožnou.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50.000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že tomuto kroku nerozumie a považuje ho za nebezpečný.