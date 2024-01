Ombudsman: V reedukačných centrách došlo k zhoršeniu systému

Bratislava 18. januára (TASR) - Stav obmedzení detí v reedukačných centrách, ktoré neporušili Trestný zákon, je podľa ombudsmana Róberta Dobrovodského v nepomere s právami väzňov. Podotkol, že správa Generálnej prokuratúry (GP) SR poukázala na viaceré prípady, keď boli deti v centrách obmedzované viac. "Ľudskoprávne mi to nesedí," skonštatoval po štvrtkovom medzirezortnom stretnutí na pôde GP.



Dobrovodský pripomenul, že kontroly v centrách boli aj pred desiatimi rokmi, preto by očakával, že súčasné nálezy poukážu na zlepšenie stavu. "Žiaľ, ja som tam našiel zhoršenie systému," povedal. V tejto súvislosti ocenil kroky generálnej prokuratúry, ktorá podľa slov námestníka generálneho prokurátora SR Jozefa Sedláka nedovolí, aby správa "zapadla prachom".



Sedlák si myslí, že v centrách na základe správy došlo k sebareflexii. "Po opakovaných návštevách vidíme veľký posun," uviedol. Poukázal napríklad na personálne výmeny na poste riaditeľov vo viacerých centrách. Zároveň ubezpečil, že všetky poznatky sa riešia. "Náznaky, ktoré by smerovali k páchaniu trestnej činnosti na maloletých deťoch v týchto zariadeniach, boli, samozrejme, vyťažené pre trestnú pôsobnosť prokuratúry," ubezpečil námestník.



Zástupcovia GP, rezortov školstva, práce, zdravotníctva, spravodlivosti a ochrancov práv sa vo štvrtok stretli v súvislosti s problematikou reedukačných centier na pôde prokuratúry. Tá v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva.