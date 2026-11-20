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Ombudsman vyzýva na posilnenie ochrany súkromia v návrhu novely MV
Novela zákona o Policajnom zbore je v parlamente v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský vyzýva na posilnenie ochrany súkromia pri navrhovaných zmenách v zákone o elektronických komunikáciách. Tie sú súčasťou vládneho návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorý je v parlamente v druhom čítaní. Ombudsman chce, aby zákon presne určoval, kedy a na ako dlho môže polícia získať priamy prístup k údajom od operátorov. V tejto súvislosti sa listom obrátil na poslancov Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.
„Podľa návrhu by polícia mohla získať údaje nielen jednorazovo, ale mohla by na diaľku, nepretržite a priamo zo systémov operátorov získavať aj údaje, z ktorých je možné zistiť, kde sa človek pohyboval a s kým bol v kontakte. Rozumiem potrebe zabezpečiť účinné nástroje na predchádzanie a odhaľovanie závažnej trestnej činnosti. Rozsah oprávnení štátu však musí zodpovedať sledovanému účelu a sprevádzať ho musia účinné záruky proti neprimeraným zásahom,“ skonštatoval Dobrovodský.
Žiada napríklad úpravu ustanovenia, ktoré má umožniť polícii priamy prístup k údajom o komunikujúcich osobách, ako aj k prevádzkovým a lokalizačným údajom pri širokom okruhu trestných činov. Chce, aby sa tento postup vyhradil pre najzávažnejšiu trestnú činnosť a prípady, v ktorých je skutočne nevyhnutný. Žiada takisto aktualizovať odkaz na Trestný poriadok, aby bolo jednoznačné, pri ktorých trestných činoch sa môže toto oprávnenie využiť.
Ombudsman má pripomienku aj k úprave, ktorá hovorí o tom, že ak vec neznesie odklad a súhlas súdu nemožno získať vopred, možno získať údaje aj bez predchádzajúceho súhlasu. Žiada, aby zákon výslovne stanovil hodinovú lehotu aj na predloženie odôvodnenej žiadosti sudcovi. „Každé oneskorenie pri predložení žiadosti súdu preto skracuje čas, ktorý má súd na jej riadne posúdenie. Preto je potrebné zákon zmeniť tak, aby pri zásahu bez predchádzajúceho súhlasu súdu sudca čo najskôr získal aj podklady na posúdenie jeho zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti,“ doplnil.
Navrhuje aj úpravu pri udeľovaní súhlasu súdom pre tento postup. „Podľa návrhu by súd mohol prístup predĺžiť zakaždým najviac o šesť mesiacov. Pri prvom súhlase však takáto horná hranica v návrhu chýba. Navrhujem, aby súd povolil priamy prístup len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Rovnaké pravidlo má platiť aj pri dodatočnom súhlase. Ak by polícia potrebovala prístup dlhšie, súd by na základe novej žiadosti preskúmal, či dôvody zásahu stále trvajú,“ dodal. Ombudsman sa preto listom obrátil na poslancov NR SR. Žiada ich, aby tieto záruky zapracovali do zákona pozmeňujúcim návrhom.
Novela zákona o Policajnom zbore je v parlamente v druhom čítaní. Stojí za ňou Ministerstvo vnútra (MV) SR. Poslanci by o nej mali rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať od utorka (24. 11.). Úprava má priniesť viaceré zmeny. Rozšíriť má napríklad viaceré oprávnenia príslušníkom Policajného zboru. Po novom by napríklad policajti mohli využívať umelú inteligenciu. Pre nadriadeného sa má zároveň zaviesť povinnosť posudzovať každé použitie donucovacích prostriedkov svojich podriadených.
„Podľa návrhu by polícia mohla získať údaje nielen jednorazovo, ale mohla by na diaľku, nepretržite a priamo zo systémov operátorov získavať aj údaje, z ktorých je možné zistiť, kde sa človek pohyboval a s kým bol v kontakte. Rozumiem potrebe zabezpečiť účinné nástroje na predchádzanie a odhaľovanie závažnej trestnej činnosti. Rozsah oprávnení štátu však musí zodpovedať sledovanému účelu a sprevádzať ho musia účinné záruky proti neprimeraným zásahom,“ skonštatoval Dobrovodský.
Žiada napríklad úpravu ustanovenia, ktoré má umožniť polícii priamy prístup k údajom o komunikujúcich osobách, ako aj k prevádzkovým a lokalizačným údajom pri širokom okruhu trestných činov. Chce, aby sa tento postup vyhradil pre najzávažnejšiu trestnú činnosť a prípady, v ktorých je skutočne nevyhnutný. Žiada takisto aktualizovať odkaz na Trestný poriadok, aby bolo jednoznačné, pri ktorých trestných činoch sa môže toto oprávnenie využiť.
Ombudsman má pripomienku aj k úprave, ktorá hovorí o tom, že ak vec neznesie odklad a súhlas súdu nemožno získať vopred, možno získať údaje aj bez predchádzajúceho súhlasu. Žiada, aby zákon výslovne stanovil hodinovú lehotu aj na predloženie odôvodnenej žiadosti sudcovi. „Každé oneskorenie pri predložení žiadosti súdu preto skracuje čas, ktorý má súd na jej riadne posúdenie. Preto je potrebné zákon zmeniť tak, aby pri zásahu bez predchádzajúceho súhlasu súdu sudca čo najskôr získal aj podklady na posúdenie jeho zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti,“ doplnil.
Navrhuje aj úpravu pri udeľovaní súhlasu súdom pre tento postup. „Podľa návrhu by súd mohol prístup predĺžiť zakaždým najviac o šesť mesiacov. Pri prvom súhlase však takáto horná hranica v návrhu chýba. Navrhujem, aby súd povolil priamy prístup len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Rovnaké pravidlo má platiť aj pri dodatočnom súhlase. Ak by polícia potrebovala prístup dlhšie, súd by na základe novej žiadosti preskúmal, či dôvody zásahu stále trvajú,“ dodal. Ombudsman sa preto listom obrátil na poslancov NR SR. Žiada ich, aby tieto záruky zapracovali do zákona pozmeňujúcim návrhom.
Novela zákona o Policajnom zbore je v parlamente v druhom čítaní. Stojí za ňou Ministerstvo vnútra (MV) SR. Poslanci by o nej mali rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať od utorka (24. 11.). Úprava má priniesť viaceré zmeny. Rozšíriť má napríklad viaceré oprávnenia príslušníkom Policajného zboru. Po novom by napríklad policajti mohli využívať umelú inteligenciu. Pre nadriadeného sa má zároveň zaviesť povinnosť posudzovať každé použitie donucovacích prostriedkov svojich podriadených.