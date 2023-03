Ombudsman:Chudoba je najväčšia lekcia pre ľudské práva a slobody na SK

Bratislava 26. marca (TASR) - Chudoba je najväčšia lekcia pre ľudské práva a slobody na Slovensku. Myslí si to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý zaradil problematiku chudoby spolu so sociálnymi právami medzi svoje priority.



V tejto oblasti by sa chcel zamerať na dodržiavanie práva na súdnu ochranu či na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Chudoba je podľa neho následok, ale aj príčina porušovania ľudských práv



Zadlžovanie obyvateľstva, zvyšovanie hypotekárnych úrokov a ceny nehnuteľností, na ktoré si ľudia nabrali hypotéky, dovedie podľa ombudsmana k situácii, aká tu bola pred desiatimi rokmi. "Pandémia nebankoviek, dražieb, keď ľudia za mierne pohľadávky strácali obydlia," vysvetlil Dobrovodský.