Ombudsmanka Patakyová sa stretla s ministrom vnútra

Bratislava 12. mája (TASR) – Zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenska a systém povinnej štátnej karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 boli témami utorkového stretnutia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).



Šéf rezortu vnútra prisľúbil, že návrhmi ombudsmanky v prípade zákazu vstupu cudzincov sa bude ministerstvo zaoberať. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



Pri téme zákazu vstupu cudzincov na územie Slovenska obe strany opätovne predostreli svoje pôvodné stanoviská k tejto veci. Verejná ochrankyňa práv zároveň poznamenala, že opatrenia by mali byť verejnosti komunikované jednoznačnejšie a aby tí, ktorých sa to týka, mali dostatočné informácie i možnosti riešenia. Procesné záruky pre nich totiž považuje za nedostatočné. Zdôraznila, že chýbajúce kapacity nemôžu byť ospravedlnením pre nedostatky v systéme. Ministerstvo vnútra v tomto smere prisľúbilo, že sa jej návrhmi bude zaoberať.



Nedostatky vidí Patakyová aj v systéme povinnej štátnej karantény. Pozornosť upriamila na početné sťažnosti repatriantov o nevyhovujúcich podmienkach v štátnych zariadeniach a z možného rizika infikovania sa novým koronavírusom. Aby nedochádzalo k ohrozeniu základných práv a slobôd navrhla už koncom apríla možnosť povinnej karantény v domácom prostredí a zabezpečenie dôslednej kontroly dodržiavania karantény.



Šéf rezortu vnútra skonštatoval, že osobné stretnutia považuje za najlepší spôsob autenticky si vymeniť názory a postoje k téme.



"Vyjadril som svoje presvedčenie, že štátne karantény a ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom, mali a majú svoje opodstatnenie. Som veľmi rád, že posledné dni ukazujú, že môžeme pomaly uvoľňovať nastavené pravidlá a stále viac sa hovorí o možnosti domácej karantény," uvádza na sociálnej sieti.



Ako doplnil, s ombudsmankou diskutovali aj o ďalších možných krokoch, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie. "Vypočul som si jej návrhy a vnímam ich veľmi pozitívne," podotýka.



Minister minulý týždeň na sociálnej sieti informoval, že sa s verejnou ochrankyňou práv stretne tento týždeň osobne. Stretnutie inicioval ako reakciu na otvorený list ombudsmanky, v ktorom pripomienkovala prijaté opatrenia na hraniciach a povinnej karanténe v štátnych zariadeniach. Patakyovú však ubezpečil, že jej obavy z možného porušovania základných ľudských práv nie sú opodstatnené. Na margo kritiky o "ťažko dostupných dokumentoch" uviedol, že uznesenia vlády sú dostupné.