Ombudsmanka navrhla na kandidáta na generálneho prokurátora J. Čentéša

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ombudsmanka Mária Patakyová navrhla v utorok na kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv SR.



„Som presvedčená, že funkciu generálneho prokurátora alebo prokurátorky by mala zastávať nezávislá osobnosť, ktorá preukázala svoju vysokú odbornosť a o ktorej morálnom kredite niet pochýb. Po dôkladnom zvážení všetkých uvedených kritérií som sa rozhodla na tento post navrhnúť Jozefa Čentéša,“ uviedla verejná ochrankyňa práv.



Ombudsmanka pripomenula, že Čentéš bol v minulosti zvolený na post generálneho prokurátora, no exprezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať do funkcie. „Nevymenovanie za generálneho prokurátora, ktoré bolo Ústavným súdom potvrdené ako porušenie základného práva byť volený do verejnej funkcie, považujem za obzvlášť vážne pochybenie. V rámci aktuálneho návrhu tejto osobnosti, okrem zhodnotenia kritérií profesionality, odbornosti a morálnosti, ide aj o istú symboliku a možnosť nápravy vďaka umožneniu kandidatúry a otvoreniu cesty k využitiu základného práva byť volený,“ skonštatovala.



Poslanci Národnej rady SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.