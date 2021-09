Ombudsmanka: Prejavy pápeža a prezidentky upozornili na problémy ľudí

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prejavy pápeža Františka a prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskej záhrade upozornili na problémy, ktoré pociťujú ľudia v každodennom živote. Zároveň tieto problémy prepojili s procesmi dejúcimi sa na svetovej úrovni. Uviedla to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa zúčastnila na stretnutí s pápežom v Prezidentskej záhrade v Bratislave.povedala ombudsmanka. Zhodnotila, že pápežov prejav bol. Podľa Patakyovej si bude vyžadovať veľa času, kým ľudia dozrú a pochopia, čo všetko im pápež chcel povedať.Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy aj do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.