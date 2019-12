Ombudsmanka preverí kroky Úradu na ochranu osobných údajov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová začala na základe medializovaných informácií preskúmavať postup Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR, ktorý od Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku žiada odhalenie svojho zdroja v prípade zverejnenia kamerového záznamu z kancelárie bývalého generálneho prokurátora. Takýmto postupom úradu mohlo podľa verejnej ochrankyne práv dôjsť k porušeniu základného práva na slobodu prejavu, ako aj práva na informácie.



"Zaručenie dôvernosti novinárskych zdrojov je totiž zásadné pre slobodu tlače a slobodu prejavu," zdôraznila Patakyová. Chce preto požiadať ÚOOÚ o stanovisko a zdôvodnenie svojich krokov, ako aj uvedenie podobných prípadov z jeho činnosti.



ÚOOÚ vyzval viaceré inštitúcie a subjekty na súčinnosť v súvislosti s nahrávkou z kancelárie bývalého generálneho prokurátora. So žiadosťou sa obrátil na Generálnu prokuratúru (GP) SR, Ministerstvo vnútra SR, políciu, ale aj server investigace.cz, ktorý nahrávku zverejnil. Ten vo svojom štvrtkovom (19. 12.) stanovisku uvádza, že sa mu úrad vyhráža a žiada prezradenie zdroja pod hrozbou pokuty desať miliónov eur.



Takéto tvrdenia úrad dôrazne odmieta. Jeho hovorkyňa Tamara Valková tvrdí, že ide len o výzvu na súčinnosť a bežný postup. Valková doplnila, že úrad si len takto plní svoju povinnosť, ak by tak neurobil, mohol by byť obviňovaný, že v tejto veci nekoná.



Nahrávku z kancelárie vtedajšieho šéfa slovenskej prokuratúry zverejnil server investigace.cz koncom októbra.