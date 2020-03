Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivosti

Bratislava 27. marca (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odporúča v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zvážiť dočasné nahradenie osobného styku dieťaťa s rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti, inou formou komunikácie. Pri striedavej starostlivosti navrhuje v aktuálnej situácii predĺžiť časové intervaly. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne nahradený inou formou kontaktu, napríklad telefonátom či komunikáciou cez sociálnu sieť. Ombudsmanka odporúča nahradenie osobného styku hlavne v prípade, ak rodičia žijú v spoločnej domácnosti so staršími osobami, osobami so zdravotnými problémami alebo inými rizikovými skupinami. Rovnako by ho mali zvážiť vtedy, ak je styk či striedavá starostlivosť realizovaná na väčšie vzdialenosti, alebo ak samotné maloleté dieťa trpí dlhodobými zdravotnými komplikáciami.



"Rovnako je dôležité zvážiť dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivosti na dlhšie časové úseky. A to všetko v záujme zachovania zdravia detí a ich rodinných príslušníkov," uviedla. Zdôrazňuje, že pri realizácii styku rodiča s maloletým dieťaťom či striedavej starostlivosti, obzvlášť pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa, musia byť tiež rešpektované všetky preventívne hygienické a iné opatrenia.



Ako doplnila, potrebné je riadiť sa odporúčaniami ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva.