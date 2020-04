Ombudsmanka víta rozhodnutie o kompenzačných príspevkoch

Bratislava 3. apríla (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý včera určil, že vekové limity pre ťažko zdravotne postihnutých na získanie príspevkov na osobnú asistenciu či kúpu osobného motorového vozidla sú protiústavné a diskriminačné. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



"Právo osôb so zdravotným postihnutím viesť plnohodnotný život nemôže byť podmieňované vekom," uviedla Patakyová. Je rada, že Ústavný súd rozhodol v prospech ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím, a toto rozhodnutie je podľa nej veľmi dôležité pri odstraňovaní nerovnakých podmienok prístupu k rôznym príspevkom podporujúcim komplexné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do aktívneho života spoločnosti.



Ombudsmanka požiadala o preskúmanie právnej úpravy ešte v septembri roka 2018, po tom, ako sa na ňu obrátila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská s podnetmi, v ktorých upozornila na obmedzujúce podmienky získania príspevkov.



Legislatíva doteraz umožňovala získať príspevok na osobnú asistenciu len ľuďom od šiestich do 65 rokov. Pri príspevku na kúpu auta dolná veková hranica neexistovala, horná však bola rovnako stanovená na 65 rokov. V budúcnosti priznávanie príspevkov podľa ombudsmanky nebude vekovo obmedzené a ľudia, ktorým boli podľa doterajšej úpravy žiadosti zamietnuté z dôvodu veku, sa o ne budú môcť opäť uchádzať.



Ústavný súd podľa jeho predsedu Ivana Fiačana dospel k záveru, že napadnutá právna úprava predstavuje ústavne a medzinárodnoprávne neprípustné obmedzenie výkonu práva na rovnaké zaobchádzanie, respektíve zákazu diskriminácie na základe veku.