Ombudsmanom chce byť Dobrovodský, Matiaško,Török, voľba bude v októbri

Bratislava 30. septembra (TASR) - O funkciu verejného ochrancu práv sa uchádzajú traja kandidáti. Sú nimi Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török. Pre TASR to uviedol podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Pollák (OĽANO). Piatok bol posledný deň na podávanie nominácií. Ombudsmana majú poslanci Národnej rady (NR) SR voliť na schôdzi, ktorá sa má začať 18. októbra.



Návrh na Dobrovodského podala Katarína Hatráková (nezaradená), pracuje ako jej asistent, je tiež členom Legislatívnej rady vlády SR. Nomináciu Matiaška odovzdal Dominik Drdul (OĽANO), je to advokát so špecializáciou na ľudské práva. Nomináciu na Töröka podala Vladimíra Marcinková (SaS), v minulosti viedol Kanceláriu verejného ochrancu práv. V súčasnosti je členom Rady pre štátnu službu. Pod každý návrh sa muselo podpísať najmenej 15 poslancov. Ombudsmana volí parlament na päť rokov.



Funkcia verejného ochrancu práv je už niekoľko mesiacov neobsadená. Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúval.



Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom.