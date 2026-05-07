Ombudsman:Príbeh Dubovcovej bol spätý s ochranou práv a spravodlivosti
Bývalá ombudsmanka, exministerka spravodlivosti i poslankyňa Národnej rady SR zomrela vo veku 73 rokov.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - V odchode Jany Dubovcovej stráca slovenská verejnosť osobnosť, ktorej životný príbeh bol neoddeliteľne spätý s neúnavným zápasom za spravodlivosť, integritu súdnictva a ochranu základných slobôd. Na sociálnej sieti to v kondolencii vyjadril súčasný verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.
„Ako verejná ochrankyňa práv vniesla do tohto úradu novú mieru odvahy a autentického záujmu o človeka. Jej prístup k funkcii nebol úradnícky, ale hlboko aktívny a ľudský,“ zdôraznil ombudsman pri spomienke na pôsobenie Dubovcovej v pozícii ombudsmanky v rokoch 2012 - 2017. Pripomenul jej odkaz v oblasti ochrany práv detí. „Bola hlasom tých najmenších a najzraniteľnejších, pričom nekompromisne poukazovala na systémové zlyhania v reedukačných centrách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany,“ upozornil.
V prístupe Dubovcovej k úradu VOP vidí Dobrovodský vzor aj pre svoj mandát. „Jej odhodlanie pomenúvať pravdu aj vtedy, keď to bolo politicky nekomfortné, zostáva pre mňa a pre celú Kanceláriu verejného ochrancu práv trvalou inšpiráciou,“ vyhlásil ombudsman, ktorý vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť.
