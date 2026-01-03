< sekcia Slovensko
Ombudsman:Väčšina miest určila obvody pre komunálne voľby protiústavne
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Prevažná väčšina miest a samosprávnych krajov určila volebné obvody pre voľby do svojich zastupiteľstiev protiústavným spôsobom. Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský to konštatoval na základe prieskumu, ktorý minulý rok realizoval so svojím tímom a ktorý sa týkal dodržiavania rovnosti volebného práva pri vytváraní volebných obvodov. Uviedol to v rozhovore pre TASR.
Ako priblížil, v prieskume skúmali posledné dve voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov. „Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (volebný zákon) určuje vo vzťahu k počtu a veľkosti volebných obvodov podmienku, aby tieto obvody boli tvorené pomerne k počtu obyvateľov samospráv - teda aby na každého voleného poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov danej samosprávy,“ vysvetlil Dobrovodský.
Pokiaľ ide o nápravu nedostatkov, jednotlivým mestám a samosprávnym krajom adresoval ombudsman odporúčania na prepracovanie ich volebného rozdelenia v individuálnych prípadoch pred blížiacimi sa voľbami, pričom bude dohliadať na implementáciu týchto odporúčaní. Doplnil, že podrobnejšie výsledky prieskumu predstaví v priebehu roka.
Na systémovej úrovni plánuje Dobrovodský podať podnet na precizovanie a zlepšenie volebného zákona, zákona o samosprávnych krajoch a Správneho súdneho poriadku. „Zároveň začiatkom roka 2026 podám Ústavnému súdu návrh na začatie konania osúlade paragrafu 11 odseku dva zákona ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré mestskému zastupiteľstvu (na rozdiel od ostatných obcí) priamo ukladá vytvárať volebné obvody porušujúce rovnosť volebného práva,“ avizoval Dobrovodský.
