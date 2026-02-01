< sekcia Slovensko
Omšou vyvrcholila návšteva vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Svätou omšou v bratislavskej Katedrále sv. Martina vyvrcholila v nedeľu oficiálna návšteva vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paula Richarda Gallaghera na Slovensku. Predsedal jej za účasti viacerých biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nicola Girasoliho. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Prítomnosť Paula Richarda Gallaghera potvrdila, že vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskom sú postavené na pevných základoch, ktoré slúžia dobru jednotlivca i celej spoločnosti,“ priblížil predseda KBS Bernard Bober. Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou, ktorá vstúpila pred 25 rokmi do platnosti, je podľa neho výrazom vzájomného uznania a spolupráce a poskytuje právny rámec pre slobodné a autonómne fungovanie cirkvi aj štátu.
Arcibiskup Gallagher bol na Slovensku od 30. januára na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD). Program jeho trojdňovej návštevy zahŕňal stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, členmi KBS a diplomatmi, účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu, ako aj súkromnú návštevu Nitry.
