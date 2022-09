OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku

Každý, kto do konca septembra na jednej zo stovky čerpacích staníc OMV na Slovensku odovzdá aspoň 1,5 litra oleja alebo tuku, dostane espresso zadarmo. Foto: OMV Slovensko



Na správnu recykláciu však treba dodržať nasledovný postup:

- použitý kuchynský olej alebo tuk z domácnosti treba odovzdať v uzavretej nepoškodenej priehľadnej nádobe alebo fľaši v objeme minimálne 1,5 litra;

- takto uzavreté nádoby alebo fľaše treba odovzdať obsluhe na čerpacej stanici OMV;

- zákazníci si okrem dobrého pocitu z recyklácie môžu vychutnať aj espresso zdarma.



Bratislava 21. septembra (OTS) - Použitému kuchynskému oleju a iným tukom z domácnosti teraz možno dať druhú šancu už na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku. Za zodpovedný prístup dostanú zákazníci navyše espresso so sebou zadarmo.hovoríPoužitý kuchynský olej sa však nemení len na biopalivo, ale pre zákazníkov OMV aj na kávu. Každý, kto do konca septembra na jednej zo stovky čerpacích staníc OMV na Slovensku odovzdá aspoň 1,5 litra oleja alebo tuku, dostane espresso zadarmo.Odovzdaním použitého kuchynského oleja a tuku z domácnosti získajú tieto komodity nové využitie. Spoločnosť CMT Group s.r.o, ktorá je partnerom OMV, sa postará o následný zber a recykláciu. Škodlivý odpad, ktorý zvyčajne končí vo výlevke, kde prispieva k upchávaniu potrubí a kontaminácii vôd i pôdy, tak dostane druhú šancu a môže sa zmeniť na prímes do paliva.